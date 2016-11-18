İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "2016 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 20.11.2016 tarihinde yapılacaktır. Sınav günü adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kimliklerinin kayıp, çalıntı ya da unutulma ihtimalleri göz önünde tutularak ilimiz genelindeki tüm ilçelerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulması kararı alınmıştır. Adaylar, ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden 07.00-10.15 saatleri arası sınav giriş belgelerini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz."