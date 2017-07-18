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İstanbul Valiliği'nden yağış açıklaması!

İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklamada, şiddetli yağışa karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Valiliğinden yağış açıklaması!

18 Temmuz 2017 10:13
İstanbul'da sağanak yağış - Tıkla İzle

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur" dedi.


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