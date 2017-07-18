İstanbul Valiliği'nden yağış açıklaması!

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur" dedi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur" dedi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı…
Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış İstanbul'da hayatı felç etti. Göle dönen yollarda ilerleyemeyen kimi sürücüler araçlarını caddede terk etti, kimileri de…
Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı.