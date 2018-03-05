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İstanbul Valiliğinden zemininde kayma tehlikesi yaşanan okulla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, etrafındaki AVM ve rezidans inşaatından dolayı zemininde kayma tehlikesi oluşan Şişli Endüstri Meslek Lisesine ilişkin, “Herhangi bir risk ihtimaline karşın saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir” açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliğinden zemininde kayma tehlikesi yaşanan okulla ilgili açıklama

05 Mart 2018 18:24

İstanbul Valiliğinden etrafındaki AVM ve rezidans inşaatından dolayı zemininde kayma tehlikesi oluşan Şişli Endüstri Meslek Lisesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bazı basın yayın organlarında yeni yapılan inşaat dolayısıyla İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin riskli duruma gelen binalarında eğitim-öğretime devam edildiği yönünde yayınlar yapıldığı aktarılan açıklamada, “Arsa sahibi Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile varılan mutabakat doğrultusunda yeni okul yapılana kadar öğrencilerimiz aynı arsanın bir başka bölümünde yapılan alt katı atölye, üst katı dersliklerden oluşan 2 katlı 50 derslikli prefabrik binalarda eğitim alacaktır. Geçici prefabrik okul binalarının teslim alma ve kabul süreci devam etmektedir. Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın 5 Mart 2018 günü saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile yapılan protokol kapsamında kamunun herhangi bir zararı sözkonusu olmayıp, riskli duruma gelmiş eski okul binaları yıkılarak aynı kampüs içinde yeni okul binaları yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır” denildi.  

 

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