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İstanbul Valisi Vasip Şahin, Çekmeköy’de Aile Sağlığı Merkezi açtı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Şimdi bu yıl sonu itibari ile hekimbaşına düşen nüfusu İstanbul’da 3 bin 200’e çekmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl ya da yıllarda bunu 2 bin 500’e düşürmeye gayret ediyoruz” dedi. Şahin, Çekmeköy Belediyesi ve hayırseverlerin katkısı ile yapılan Taşdelen Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını yaptı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Çekmeköyde Aile Sağlığı Merkezi açtı

06 Aralık 2016 17:29
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Çekmeköy’de Aile Sağlığı Merkezi açtı - Tıkla İzle

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Çekmeköy’de Taşdelen Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılış nedeniyle düzenlenen törene Vali Şahin’in yanı sıra Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene bir konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, ”İstanbul’da belediyecilik artık o bildiğimiz rutin, teknik belediye olmanın ötesine 1994 yılından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren onu terk etti, sosyal belediyeciliğe geçti. Terk etti derken onu ihmal ediyor değil. Bir taraftan o asli temel görevleri yaparken, sosyal belediyeciliğin de tüm gereklerini yerine getiren farklı bir anlayışa sahip oldu İstanbul. Bu cümleden İstanbul’da artık bütün belediyelerin alt yapı yatırımlarının yanı sıra, eğitime, spora, kültüre ve sağlığa da aynı derecede dikkat ve özen gösterdiğini müşahede ediyoruz. Hem atanmışlar olarak hem de siyasiler olarak hepimiz hizmetin odağına vatandaşı koymak durumundayız. Ve bu nedenle nerede ihtiyaç var ise, nerede vatandaşımızın bir sıkıntısı var ise, hangimizin gücü yetiyor ise, hangimizde imkan var ise, bir diğerini beklemeden o hizmete koşmak durumundayız. Bu anlamda İstanbul’da gerçekten çok güzel bir diyalog var”şeklinde konuştu.

İstanbul’da halkın sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalar büyük bir hızla sürdüğünü ifade eden Şahin, “Bugün açmış olduğumuz bu sağlık merkezi, burada şuan 6 hekimimiz hastalarımıza hizmet verecek. Belki bunun kapasitesi biraz daha artırılabilir. Projeden gördüğüm kadarı ile 8 hekimle hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Şimdi bu yıl sonu itibari ile hekimbaşına düşen nüfusu İstanbul’da 3 bin 200’e çekmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl ya da yıllarda bunu 2 bin 500’e düşürmeye gayret ediyoruz. Sağlık teşkilatımız da bu konuda gerçekten çok ciddi, özverili çalışmalar yapıyorlar. Şuanda Halk Sağlığı Müdürlüğümüz’ün ekipleri, İstanbul’da karış karış yer arıyorlar. Gerek kiralanacak, gerekse prefabrik dahi olsa yapılabilecek alanlar tespit ederek, daha fazla sayıda aile sağlığı merkezi ve dolayısı ile aile sağlığı hekimi istihdamı noktasında ciddi çabalar sarf ediyorlar” diye konuştu.

“Çekmeköy’de her mahallede aile sağlığı merkezi olacak”
Törende bir konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise, yeni açılacak aile sağlığı merkezleri ile Çekmeköy’de her mahallede aile sağlığı merkezinin olacağını müjdeledi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,” Gerçekten Çekmeköy’de bu anlamda bir çok hizmeti belediyemiz hayır sever vatandaşlarımızla birlikte ilçemize kazandırdık. Bir çok mahallemizde bunun benzeri güzel eserler kazandırmış olmanın mutluluğu ile Allah’a şükrediyoruz. Hep şunu kendimize ilke edindik. Dedik ki, gecenin bir vakti veya gündüzün herhangi bir saatinde bu mahallelerde oturan bir kardeşimiz, çok acil anlamda böyle bir yere gelir de burada emeği geçenlerden Allah razı olsun derse bu bize yeter diyerek yola çıktık ve bugün geldiğimiz noktada sağlık ile alakalı çok ciddi hizmetler yapmış bir belediyeyiz. Daha yeni 2 tane yer belediye olarak kiraladık. Ve onları da en kısa zamanda kiralarını belediye olarak biz üstlendik ve böylelikle bu noktadaki sorunumuzu çözüyoruz. Bir sağlık ocağı da bunun benzeri aynı projeyi, inşallah Mimar Sinan, Hamidiye mahallemizin bir orta noktasında önümüzdeki günlerde başlayıp bitirmek hedefimiz. Bunu da bitirdiğimiz zaman hiçbir mahallemizde artık bu noktada bir sorunumuz olmayacak” dedi.
Konuşmaların ardından Taşdelen Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Çekmeköy Belediye Ahmet Poyraz tarafından hizmete açıldı. İstanbul Valisi Şahin, açılışın ardından aile sağlığı merkezini gezdi.

Metin Başar - Mustafa Esen 

 


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