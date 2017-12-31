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İstanbul Valisi Vasip Şahin: "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Meydanı'nda yaptığı denetlemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaparak, "Şu ana kadar yaptığımız denetlemelerde herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin: &quot;Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok&quot;

31 Aralık 2017 21:44

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve beraberindekilerle, Taksim Meydanı'na gelerek görev yapan emniyet mensuplarını denetledi. Polisleri selamlayan Vali Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan görevlilerden bilgi aldı. Basın mensuplarının da yeni yılını kutlayan Vali Şahin, "Gördüğünüz gibi görev yapan arkadaşlarımız ziyaret ediyoruz. 41 bin personelle birlikte bütün İstanbul'da denizden karadan, vatandaşların yeni yıla huzurlu ve rahat girebilmesi için mesai sarf ediyoruz. İnşallah bu tedbirlerimiz sabaha kadar devam edecek . İstanbulluların en iyi şekilde yılbaşını geçirmelerini umut ediyoruz. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi. 

Bir basın mensubunun bir olumsuzluk olup olmadığını sorması üzerine Vali Şahin, "Şu ana kadar yaptığımız denetlemelerde herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah bu böyle devam edecek. İstanbul huzurlu bir yılbaşı geçirecek diye temenni ediyorum. Bütün çabamız bunun için" diye konuştu. Ardından Vali Şahin ve beraberindekiler görev yapan polislerle sohbet etti. 

Oğuzcan Yazar - Ferhat Yasak - Aydemir Kadıoğlu
 

Etiketler: Vasip Şahin

 

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