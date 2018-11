İstanbul Valisi Vasip Şahin'e veda yemeği

Valilik Kararnamesiyle Ankara Valiliğine atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin onuruna İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından veda yemeği verildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen veda yemeğine Vali Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları ile çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

“İstanbul'da görev yapmak büyük bir onurdu”

“Bu aziz şehre, aziz İstanbul'a ve İstanbul kadar aziz insanlara, İstanbullulara hizmet etmeyi bahşettiği için Cenab-ı Hak'ka şükrediyorum” diyerek sözlerine başlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bu şehir doğa ile övünmüş doğal bir şehir ve muhafaza edilen bir şehir. Onun için aziz ve muhterem bir şehir. Burada görev yapmak gerçekten büyük bir onurdu. 4 yılı aşkın burada görev yaptım. Bu onuru ve şerefi yaşadım. Cenab-ı Hak'ka şükrettikten sonra takdirleriyle bizi burada görevlendiren Cumhurbaşkanımıza özel olarak teşekkürlerimi sunmak isterim. 4 yıldan sonra yeni bir görevlendirme ile başkentte görevlendirdiği için de Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Burada 4 yılı aşkın bir zamanda çok güzel günler geçirdik. Çok güzel dostlar biriktirdim. Burada bu aziz şehirde bütün meşakkatleri, bütün zorluk ve sıkıntılarına rağmen çok mübarek bir şehir olmanın bereketiyle çok değerli bir zaman geçirmiş olduk. Bunu siz kıymetli dostlarımın desteğiyle onların yardımlarıyla ve sizlerin sayesinde bunu yapabildim. Onun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bürokrasiden siyasete, siyasetten sanata, sanattan spora, sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kesimde çok mümtaz insanlar var. Her birinin ayrı ayrı desteğini gördüm. Her birinden ayrı ayrı anlayış gördüm. Dolayısıyla ben kendimi çok şanslı ve bahtiyar hissettim” dedi.

“İstanbul göreve başlarken düşündüğüm kadar zor bir şehir olmadı benim için”

İstanbul'un Türkiye'nin değil dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu kaydeden Şahin, “İstanbul, zor, sıkıntılı bir şehir gibi algılansa da İstanbul'un kendi dengeleri, kendi oluşturduğu o içyapısıyla aslında kendini yönetebildiğini gördüm. Bu dengelerin oluşmasında tabi ki siz değerli insanların temsil ettiği kurumların payı çok yüksek. İstanbul'da göreve başlarken düşündüğüm kadar zor bir şehir olmadı benim için. Meclis Başkanımızın da zaman zaman dediği gibi aslında bu dört yıla baktığınızda İstanbul'da pişmiş tavuğun başına gelmeyen şeyler bizim başımıza geldi. Birçok terör olayı, saldırı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi birde darbe. Bunu da yaşadık. Hamdolsun ki İstanbulluların, yerin üstündekiler kadar yerin altındakilerin desteğiyle, yerin altında yatan o zenginliğin de desteğiyle İstanbul'u bugüne kadar hamdolsun olabildiğince rahat yaşanır kılmaya çalıştık. İstanbul bundan çok daha fazlasını hak ediyor. İstanbul bundan daha fazla emek sarf edilmeyi hak ediyor” şeklinde konuştu.

“Üzüldük diyeceğiz ama aynı zamanda da sevindik”

Veda programına ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Valimizle benim dostluğum çok eskiye dayanıyor olsa bile ilçe belediye başkanlığı döneminde Başakşehir'de iken Valimiz İkitelli Organize Sanayi Bölge Başkanıydı. O dönemde Valimizle beraber çalışma imkanı bulduk. Yaklaşık 1 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı görevini üstlendiğimizde de beraber çalıştık. Bu yıl içerisinde herhalde olabilecek en uyumlu çalışmayı yaptık desek yeridir. Acaba benim dostluğum eskiye dayalı ondan mı diye düşüyordum ama benden önce görev yapan Kadir abimizle de gayet uyumlu çalışmış. Ben öncelikle davete geldiğiniz için sizlere ve valimize teşekkür ediyorum. Üzüldük diyeceğiz ama aynı zamanda da sevindik. Valimizi başkente gönderdik. Buradan herkesin Ankara'ya gittiği zaman bir kapısı oldu. Orada da güzel hizmetler yapacaktır” diye konuştu.

Program sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vali Vasip Şahin'e tablo hediye etti.

Selim Bayraktar