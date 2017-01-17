İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina saldırganıyla ilgili, ''Ortaköy semtinin bir gece kulübünde bildiğiniz üzere menfur bir terör eylemi meydana gelmiş, 39 insanımızı orada yitirmiş durumdayız. O saldırıyı düzenleyen faille ilgili emniyet müdürlüğümüz çok grift bir çalışma yürüttü ve dün gece bu katil ve fail yakalanmış durumda. 1983 Özbekistan doğumlu, Afganistan'da eğitim almış, 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir kişi, terörist. Ülkemize 2016 yılı ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de istihbarat daire başkanlarının desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist önce Başakşehir'de ev kiralıyor. Daha sonra bir iki ev değiştirerek kendisini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu'dan gelerek eylemini gerçekleştiriyor. Polisimiz çok büyük emek sarf etti. 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 2 tabanca ve şarjörü, 2 adet drone ve sim kartlar ve pek çok metaryal ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiştir, parmak izi de uyuşmuştur'' diye konuştu.