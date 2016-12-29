Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İstanbul Valisi'ne öğrencilerden tweet yağmuru!

İstanbul Valisi'ne öğrencilerden tweet yağmuru!

Tüm yurda hakim olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Meteoroloji İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmasının ardından öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin'i tweet yağmuruna tuttu. Kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini duyurdular.

İstanbul Valisine öğrencilerden tweet yağmuru!

29 Aralık 2016 09:28

Meteoroloji' İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı uyarısında bulundu. Uyarının ardından heyecanlanan öğrenciler 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusunun cevabını beklemeye başladı. Ancak henüz İstanbul Valisi Vasip Şahin'den bir açıklama gelmedi. Kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini duyurdular.

İşte o tweetlerden bazıları:

Hatırla sevgili o eski kar tatilini, karların altında mutlu ettiğin bebecikleri #vasipşahin #VasipTatilYap @vasipsahin

canım #vasipşahin'e akrostiş yazdım;
V e sen
A yaz soğukları
S ıcak yapan kişisin,
İ stanbul almış başını gidiyor
P enguenlerin oraya

Gece karın güzeline bak , bide dön öğrencinin bahtına Vali .
Seni ögrenciler anlayacakta, dön İstanbulun halina bak.
#vasipsahin #karyağınca

#vasipsahin hala tatil yapmayan sen sevdiğime açılamayan ben.Vasippp

#vasipsahin gitmeyin valiciğimin üstüne o bizim saat 12 de doğan güneşimiz olucak

ANKARA TATİL OLMUŞ SEN BUNUN ALTINDA KALAMAZSIN @vasipsahin #vasipşahin

Sen kimsin ve gerçek Vasip'imize ne yaptın?! #vasipsahin

ŞEYDA ÖKSÜZ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç