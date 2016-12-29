Meteoroloji' İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı uyarısında bulundu. Uyarının ardından heyecanlanan öğrenciler 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusunun cevabını beklemeye başladı. Ancak henüz İstanbul Valisi Vasip Şahin'den bir açıklama gelmedi. Kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini duyurdular.

İşte o tweetlerden bazıları:

Hatırla sevgili o eski kar tatilini, karların altında mutlu ettiğin bebecikleri #vasipşahin #VasipTatilYap @vasipsahin

canım #vasipşahin'e akrostiş yazdım;

V e sen

A yaz soğukları

S ıcak yapan kişisin,

İ stanbul almış başını gidiyor

P enguenlerin oraya

Gece karın güzeline bak , bide dön öğrencinin bahtına Vali .

Seni ögrenciler anlayacakta, dön İstanbulun halina bak.

#vasipsahin #karyağınca

#vasipsahin hala tatil yapmayan sen sevdiğime açılamayan ben.Vasippp

#vasipsahin gitmeyin valiciğimin üstüne o bizim saat 12 de doğan güneşimiz olucak

ANKARA TATİL OLMUŞ SEN BUNUN ALTINDA KALAMAZSIN @vasipsahin #vasipşahin

Sen kimsin ve gerçek Vasip'imize ne yaptın?! #vasipsahin

ŞEYDA ÖKSÜZ