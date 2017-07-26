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İstanbul ve Ankara umuduyla Sivas'a bırakıldılar

İstanbul ve Ankara'ya gitme umuduyla yurda kaçak yollarla girişi yapan 104 yabancı uyruklu şahıs Sivas'a bırakıldı.

İstanbul ve Ankara umuduyla Sivasa bırakıldılar

26 Temmuz 2017 12:17

Yurda kaçak yollarda giriş yaparak Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul ve Ankara'ya gitmek umuduyla otobüse binen 104 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahsı insan tacirleri Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bıraktı. Terminalden indikten sonra etrafta dolaşmaya başlayan şahıslardan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Yenişehir Mahallesi'ne sevk edilen çok sayıda polis ekibi cadde ve sokaklara dağılan 104 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların üstleri ve çantaları polis ekipleri tarafından arandı. Otobüs ve minibüslere bindirilen yabancı uyruklu şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki yapılacak işlemlerin ardından şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Öte yandan polis ekipleri şahısları terminale bırakan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz

Etiketler: kaçak, Sivas


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