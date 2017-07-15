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İstanbul ve Ankara'da uçuş yasağı!

15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yıl dönümü dolayısıyla törenlerin yapılacağı alanlara uçuş yasağı getirildi.

İstanbul ve Ankarada uçuş yasağı!

15 Temmuz 2017 15:58

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü törenlerinin yapılacağı alanlara uçuş yasağı getirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçapındaki bir bölge üzerinde görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlete ait hava araçlarına uçuş yasaklandı. İstanbul’da saat 15.00’te başlayacak NOTAM, 16 Temmuz saat 03:00’a kadar geçerli olacak.

İstanbul dışında Ankara’da da etkinliklerin olacağı 20 deniz mili yarıçaplı sahada VFR trafiği yasaklandı.16 Temmuz saat 00.01’de başlayacak olan yasaklama saat 14.30’a kadar devam edecek.

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz


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