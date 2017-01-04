Meteoroloji'nin yaptığı beş günlük değerlendirmeye göre, İstanbul ve Ankara'ya yılın ilk karı bu hafta yağacak. Perşembe gününden itibaren ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı olarak görülecek.

Cuma gününden itibaren ise İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken Marmara genelinde kar yağışı başlayacak. Cumartesi günü de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bölümü pazar günü de devam edecek olan kar yağışının etkisi altına girecek.

4 OCAK 2017 ÇARŞAMBA YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin öğle saatlerinden sonra yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Buna göre zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadenizde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı -4

İstanbul: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 12

Bursa: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 5

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu 12

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri ile batı kıyı ilçeleri, gece saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 6