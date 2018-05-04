İstanbul ve Yalova’da FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte ‘himmet’, ‘burs’ ve ‘zekat’ adı altında mali destek vererek teröre finansman sağlamak ve esnaf yapılanması gibi çeşitli meslek grupları ile örgütün mahrem yapılanmasını oluşturmak suçundan aranan 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul ve Yalova’da yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis, firari şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.