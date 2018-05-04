Diğer
Kategoriler

İstanbul ve Yalova’da FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ‘himmet’, ‘burs’ ve ‘zekat’ adı altında örgüte mali destek veren 18 kişi yakalandı.

İstanbul ve Yalovada FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

04 Mayıs 2018 10:50

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte ‘himmet’, ‘burs’ ve ‘zekat’ adı altında mali destek vererek teröre finansman sağlamak ve esnaf yapılanması gibi çeşitli meslek grupları ile örgütün mahrem yapılanmasını oluşturmak suçundan aranan 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul ve Yalova’da yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis, firari şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç