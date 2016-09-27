Açılış törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Mehmet Uçum, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“15-16 Temmuz’da Türkiye’de büyük bir devrim yaşandı”

Açılış konuşmasının ardından İHA’ya açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Mehmet Uçum, “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine hem de bütün üniversitelerimize akademik yılda başarılar diliyorum. Hocalarımıza ve öğrencilerimize çok etkin, verimli bir yıl geçirmelerini umut ediyorum. Umarım akademik dünyanın sorunlarının da çözüleceği bir yıl olur. Özellikle 33A personeliyle ilgili sorunda bir an önce çözülür. 22 bin asistan var, OHAL kapsamında değişiklikler yapıldı. En kısa sürede hem 50D’deki sorun hem de 33A’dan 50D’ye geçenlerin sorunun çözülmesini umut ediyorum. O konuda da çabalar gösteriyoruz. Kendilerine sizin aracılığınızla sevgilerimi iletiyorum umutlarını kesmesinler bu sorun mutlaka çözülecektir. 15 Temmuz’dan sonra İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin böyle bir temayla yani “Yeni Yüzyıl’da Türkiye’nin Devrimi: 15-16 Temmuz” temasıyla bu açılışı yapmasını son derece kıymetli buldum. Bütün üniversitelerimiz 15-16 Temmuz’un sosyolojik, siyasi ve hukuki analizini yapmak zorundalar. Çünkü 15-16 Temmuz’da Türkiye’de yaşanan şey büyük bir devrimdir. Bu milli, demokratik halk devrimidir. Bu devrim halk üzerinde veraset kurmaya çalışan iç iktidarları parçalamıştır. Bu devrimin inşa boyutunun hayata geçmesi gerekir. Bütün üniversitelerin de bu konuda çalışması gerekir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin yaptığı öncülüğü çok takdir ettim” dedi.

“Kalibre ve kalite sürecini belirginleştirerek yeni bir sayfa açıyoruz”

“2016-2017 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını, mutluluk içerisinde bol başarılı, çok önemli eserlere imza atan bir dönem olmasını diliyorum” diyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Üniversitemiz, gençliğini hala koruyan ama gençlik aşısını dinamizmle taçlandıran ve geleceğe bu anlayışla yürümek isteyen bir üniversite. Bu dönem itibariyle birçok ilki birlikte yaşayarak vizyonunu güçlendiren bir üniversite. Üniversitemiz kuruluşunda on fakülte, iki yüksekokul, üç enstitü ile yirmi yedi lisans programı, yirmi altı önlisans programı on sekiz yüksek lisans ve doktora programı ile emsalleriyle karşılaştırıldığında, kurulurken bile iddialı kurulmuş. Oldukça geniş kapasiteyle bilim yelpazesinde neredeyse eksik hiçbir şey bırakmamış bir üniversite olarak bunun bilinciyle şimdi artık niceliklerimizi niteliklerimizle taçlandırarak yeni gelecek hedefi içerisindeyiz. Biz bütün bu hedefleri bünyemize katarak yeni stratejik planlarımızla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak kalibre ve kalite süreçlerini belirginleştirerek yeni bir sayfa açıyoruz” diye konuştu.

“15 Temmuz insanlık tarihine altın harflerle geçti”

15 Temmuz darbe girişimi hakkında da konuşan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “15 Temmuz gecesi bağımsızlığına düşkün, ülkesine sevdalı bir millet olduğumuzu ispatladık. 241 şehidimiz var, bizim için öldü insanlar. Bedenlerini, canlarını tankların önüne siper ettiler. Bu ülke istikbalini kaybetmesin, geleceğine sahip çıksın diye şehit oldu insanlar. 15 Temmuz, sadece Türkiye’nin demokrasi tarihine değil, sadece dünya demokrasi tarihine de değil, insanlık tarihine altın harflerle işlendi. Millet iradesi ne demektir, istiklal, bağımsızlık ne demektir ona nasıl sahip çıkılır onun ispatıyla tarihe altın harflerle işlendi” açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Mehmet Uçum’a plaket takdim etti. Plaket takdiminden sonra Av. Mehmet Uçum, katılımcılara “Yeni Yüzyıl’da Türkiye’nin Devrimi: 15-16 Temmuz” konulu ilk dersi verdi.

