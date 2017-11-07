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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bilirkişi eğitimi verecek

Adalet Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapacak kişilere eğitim alma zorunluluğu getirilirken, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(Yenisem) bu kapsamda bilirkişi temel eğitimleri verecek.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bilirkişi eğitimi verecek

07 Kasım 2017 10:34

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Yenisem), 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan alınan olur ile bilirkişi temel eğitimi verecek. Bilirkişi temel eğitimine en az 5 yıllık mesleki kıdeme sahip kişiler katılabilecek. Eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, bilirkişilik yapmak için diğer şartları da karşılamaları durumunda Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecekler. Toplam 24 saat sürecek eğitimlerde katılımcılar 18 saat teorik, 6 saat de uygulamalı eğitim alacaklar. Katılımcılara teorik dersler kapsamında; Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar, bilirkişinin nitelikleri, ödevleri ve etik ilkeler, bilirkişi incelemesi ile rapor yazımı usul ve esasları başlıklarında eğitim verilecek. Uygulamalı eğitimde ise; UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının tanıtılması, örnek olayların sunulması, incelemelerin gerçekleştirilmesi ve sunu ve geri bildirim yapılması gibi konu başlıkları yer alıyor. 

Etiketler: Adalet Bakanlığı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim M

 

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