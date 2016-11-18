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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Bosna Hersek’te üniversite adayı öğrencilerle buluştu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eduquality Turkey 2016 Balkan programı kapsamında üçüncü ve son ülke olan Bosna Hersek'te de etkinliklerini gerçekleştirdi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Bosna Hersekte üniversite adayı öğrencilerle buluştu

18 Kasım 2016 17:44

Druga Gimnazija, Cetvrta Gimnazija, Ugostiteljsko Turisticka Gimnazija Liselerinde gerçekleştirilen tanıtımda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ekibi Türkiye 'de Yüksek Öğrenim görmek isteyen aday öğrencilere üniversite hakkında detaylı bilgiler verdi.

 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Gülhan Karaca, Bosna-Hersek Saraybosna’da bulunan öğrencilere, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin eğitim ve burs imkânlarını anlatarak, üniversitenin akademik kadrosuna dikkat çekti.

Karaca; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine başvuru koşulları ve izlenecek tüm adımları detaylı olarak anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

 Ardından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kurumsal İletişim Uzmanı Akın Terzioğlu; öğrencilere üniversitenin İstanbul’un merkezi bir yerinde şehirle iç içe bir üniversite olduğundan ve erişilebilirlik anlamında önemli avantajları olduğundan bahsetti.

Terzioğlu; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde öğrencilere temel eğitim araştırma ve uygulama laboratuvarları, konferans salonu, kütüphane, canlı yayın televizyon stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, diş kliniği, revir, oyun salonu, dans salonu, şan salonu, masa tenisi, yemekhane ve kafeterya imkanları sunulduğunu ifade etti.

Tamamlanan etkinliğin sonunda Hg Grup Genel Müdürü Dr. Aziz Hatipağaoğlu, yapılan çalışmaların diğer ülkelerde olduğu gibi öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyet ve ilgiyle karşılandığını belirtti. Hedef kitle ile doğrudan yapılan programın önemine ve etkinliğine dikkat çeken Dr. Hatipağaoğlu I, daha program bitmeden katılımcı üniversitelerin yapılan çalışmalar doğrultusunda öğrenciler ile iletişime geçtiği bilgisiyle çok heyecanlandığını belirtti.
 

Etiketler: bosna hersek, Eduquality Turkey 2016, eğitim, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi


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