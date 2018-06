İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve öğrenci velilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bakan Yılmaz’ın üniversite bölüm birincilerine plaketlerini verdiği törende öğrenciler, meslek yemini ettikten sonra keplerini attı.

“Türkiye’de her 100 öğrenciden 43’ü üniversiteye gidiyor”

Törende bir konuşma gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini söyledi. Bakan Yılmaz eskiden üniversiteye gitmenin bir hayal olduğunu ancak günümüzde her 100 öğrenciden 43’ünün üniversiteye gidebildiğini ve bu oranla Türkiye’nin Avrupa’da ikinci sırada olduğunu kaydetti. Bakan Yılmaz konuşmasını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Tüm mezunları tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Mezunlarımıza emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. En özel teşekkürü ise mezunlarımızın annelerine ve babalarına ediyorum. Türkiye her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Ancak şuna inanıyorum ki mezun olan İstanbul Yeni Yüzyıl ailesi ile birlikte Türkiye çok daha büyüyecek ve gelişecektir. Bugün 208 üniversitemiz ve 7,5 milyondan fazla üniversite öğrencimiz var. Eskiden üniversiteye gitmek bir hayaldi. Şimdi ise esas konu üniversiteye gidecek öğrencilerimizi doğru ve sağlıklı yönlendirmektir. Doğru ve sağlıklı bir yönlendirme yapılırsa hiçbir öğrencimiz üniversite eğitimi dışında kalmayacaktır. Bugün her 100 öğrencimizden 43’ü üniversiteye gidebiliyor. Bu oranla Avrupa’da ikinci sıradayız. Gençler yolunuz ve bahtınız açık olsun. Mezuniyet törenimizin hayırlı olmasını ve mezunlarımıza üstün başarılar diliyorum.”

“Sizlerden çok umutluyuz”

Törende selamlama konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Vasip Şahin ise , “Sevgili gençler; ailenizin, bu milletin ve devletin size verdiklerini artık iade etmeye bugünden itibaren başlayacaksınız. Sizlerden çok umutluyuz” diyerek şu ifadelerde bulundu: ”Bu milletin müreffeh yarınlara yürüyüşüne bu saatten sonra sizler omuz vereceksiniz. Çıktığınız bu kutlu yolda hepinize başarılar diliyorum.”

“Yolunuz her daim açık olsun”

Törenin açılış konuşması gerçekleştiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu gençlere seslenerek: “Uzun eğitiminiz sonucunda bu mutlu güne ulaştınız. Şimdi önünüzde yine uzun ve meşakkatli bir yol var. Bu yolculukta sizlere güvencimiz tamdır. İsteğimiz, sizler için her zaman önemli olan değerlerle hemhal olmanız, değer üreten olmanız, özne olmanız ve hiçbir zaman hiç bir sahteliğe meyletmemenizdir. Buna olan güvenimiz tamdır. Sevgili gençler sizler erdemin simgesi olun. Gelecek adına vicdanın sesi olun. Her türlü zorluğa karşı asla pes etmeyin. Sabır sizin rehberiniz olsun. Dürüstlük hiçbir zaman vazgeçemeyeceğiniz ana şiarınız olsun. Taşıması zordur ama her zaman başı dik tutar. Vatanınızı, milletinizi asla unutmayın. Bizler sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Yolun her daim açık olsun” dedi.

Ailelere de seslenen Prof. Dr. Hacısalihoğlu: “Sevgili aileler, bütün fedakârlığınızı yavrularınız için yaptınız. Hiçbir karşılık beklemediniz. Onlar da şimdi sizin yüzünüz güldürmek için donanımları, gelecek hayalleri ve hedefleriyle sizin o fedakârlığınızın karşılığını vermek üzere bir başlangıç yapıyorlar. Onlara güveniyoruz ” dedi.