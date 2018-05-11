İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde spor yaralanmaları konferansı yapıldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, alanında önemli bir yere sahip olan ve bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilen ‘Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye, ortopedi ve travmatoloji alanında isim yapmış pek çok hekim ve uzman katıldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu kongrenin açılışında yaptığı konuşmasına alanında tek olan Spor Yaralanmaları Kongresi’nin organizasyonunun üstlenen fizyoterapi ve rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal’a teşekkür ederek başladı. Kongrenin gelenekselleşmesinde ve her biri kendi alanında büyük başarılara sahip uzmanların katılmasında başarılı bir akademik ekibin görev aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Kongrenin gelenekselleşmesi ve bu yıl üçüncüsünün yapılması başarılı bir ekibin eseridir, bundan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal’ın yeni yayımlanan "Spor Yaralanmaları" kitabı da alanında ilk yayın olarak göze çarpıyor. Spor yaralanmaları alanında yazılan bu tür kitapların ve kongre organizasyonları gibi benzer etkinliklerin bilimselliğe önem veren üniversite olmamızın birer eseri olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Kongre önümüzdeki yıllarda da sürecek”

Bu yıl üçüncü kez kongreyi organize eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal da kongrenin her yıl artan bir ilgi ve ivmeyle gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Kongremizde ilk yıl spor yaralanmalarına genel yaklaşımları inceledik, böylece vücudumuzda sportif aktiviteler esnasında travmalara açık olan bütün bölümleri genel olarak gözden geçirdik. İkinci kongremizi diz bölgesine ayırmıştık, bütün ayrıntılarıyla diz tartışıldı. Kongremizin üçüncü yılında bugün de omuz bölgesi yaralanmalarını ele alıyoruz. Her bir vücut bölgesini ele alarak kongremizi bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi öngörüyoruz.”

“Spor yapanlar arttıkça yaralanmalar da artıyor”

Prof. Dr. Mehmet Ünal son yıllarda spor yapanların sayısının arttığına dikkat çektiği konuşmasında bu artışın yaralanmaları da beraberinde getirdiğini belirterek, “Spor kuşkusuz büyük kitleleri peşinden koşturuyor. Spor yapanların çok olması da maalesef sakatlıklarda artışa yol açıyor. Bu yaralanmaların ne kadarını engelleyebilir, bundan sporcuları ne kadar koruyabiliriz bütün yönleriyle kongremizde inceliyoruz” diye konuştu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin ise kongrenin organizasyonunda Prof. Dr. Mehmet Ünal’ın özverili çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Hem fizyoterapi camiası adına hem de kendim adına başta Prof. Dr. Mehmet Ünal olmak üzere kongre organizasyonunu yapan ekibe çok teşekkür ediyorum. Umarım bilime olan aşkımızı doyuracak bir kongre gerçekleştirilir” şeklinde konuştu.

Spor Yaralanmaları Kongresi’nde ‘Omuz Bölgesi Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu’ başlığı altında kendi dallarında önemli yere sahip 16 uzman 4 ayrı panelde sunum yaptı.