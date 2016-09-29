Programda Sağlık Bilimleri Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sonunda sertifika verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin oldukça önemli olduğunun altını çizen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Cüneyt Ulutin, “Bize genelde sizin üniversitenizin ve Sağlık Bilimleri Fakültenizin ne farkı var diye sorular geliyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin en önemli farkı öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verebilen bunu da kendi öz kaynaklarıyla sağlayabilen bir fakülte olmasıdır” dedi.

“İş kazalarında önde gelen ülkeyiz”

“Türkiye’de her gün üç çocuk ya da üç anne baba, iş kazasında evladını veya anne babasını kaybediyor” diyen Ulutin, “ Avrupa Birliği içerisinde iş kazaları yönünden en önde giden ülkeyiz. Biz kendimizi gelişmekte olan bir ülke olarak görüyorsak ve büyük hedeflerimiz varsa bu hedefler doğrultusunda da çalışanlarımızın bu iş sağlığı ve güvenliği kültürüne aşina edip onları bilgilendirmeliyiz. Bizde öğrencilerimizi daha birinci sınıftan itibaren bu kültürü edinmelerini sağlayarak ileride bu kültürü diğer meslektaşlarıyla paylaşarak ülkemizin daha iyi bir konuma gelmesi, işçinin, çalışanın her zaman güvenli olarak gülerek işe gitmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu eğitimde de çok tecrübeli bir üniversiteyiz, vakıf üniversiteleri arasında lisans bölümü olarak ilk açılan bölüm bizim fakültemizde. Aynı zamanda yüksek lisans aşamasında da bizde yüksek lisans yapmak isteyenler sıraya girmek durumunda kalıyorlar. Çünkü çok büyük bir talep var. Bu da bizim hem öğretim kadromuzdan hem de tecrübemizden kaynaklanıyor” diye konuştu.

“Staja gitmeden önce öğrencilerin tehlikeleri ve riskleri bilmeleri gerekir”

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin temelinde insan olduğunu ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğr. Gör. Aliye Kaşarcı Hakan, İnsanın korunması, sağlıklı yaşaması, sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi esastır, öğrencilerin staja gitmeden önce staj yapacakları yerle ilgili tehlikeleri ve riskleri bilerek gitmeleri gerektiğini söyledi.

“ Sağlıklı bir şekilde staja gönderdiğimiz öğrencilerimizi de sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için bu tehlike ve risklere karşı bilgilerini olmasını istiyoruz” diyen Öğr. Gör. Hakan sözlerine şöyle devam etti;

“ Bilmediğimiz şeye karşı önlem alamayız kendimizi koruyamayız farkındalık oluşturmalıyız, öğrencilerin algılarını biraz daha o yöne çekmek istiyoruz. Bu eğitim o nedenle çok çok önemli. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içeriğinde genel olarak iş sağlığı ve güvenliği neyi kapsar, kanunlarımız nelerdir, sorumlulukları yükümlülükleri nelerdir bunlar üzerinde duracağız. Tehlike ve risk tanımları bir birinden farklıdır bunları ayırt edebilmemiz önemli bunları tartışacağız. Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Psiko- Sosyal riskler nelerdir bunlara karşı nasıl kendimizi koruyabiliriz nasıl önlemler alınmalı bunlar üzerinde duracağız. Ve ergonomi diyeceğiz Türkiye’de çok konuşmadığımız ama insan makine uyumunun olması gerekenleri üzerinde duracağız.”

