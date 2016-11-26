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İstanbul zabıtası öğretmenleri unutmadı

İBB Zabıta Daire Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Üsküdar, Kadıköy, Çatalca, Büyükçekmece ve Fatih’teki okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

İstanbul zabıtası öğretmenleri unutmadı

26 Kasım 2016 19:29

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy İbrahim Öktem İlkokulu, Çatalca İstanbul Ticaret Ortaokulu, Büyükçekmece Memurdan Armağan Ortaokulu ve mezunları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, öğretmenleri bu özel günlerinde tebrik ettiler.

Çocuklara eğitim vermenin yanında bir ulusun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ayakta kalmasını sağlayarak adeta birer kilit taşı görevini üstlenen öğretmenleri unutmayan Zabıta ekiplerini karşılarında gören öğretmenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Öğretmenler odasında gerçekleştirilen samimi ve sıcak sohbetlerin ardından sınıfları dolaşan Zabıtalar, İBB Kültür A.Ş. tarafından basımı gerçekleştirilen, yazarlığını Akif Kuruçay’ın yaptığı “İstanbul’un Yüz İlim ve Fikir Adamı” kitabını öğrencilere hediye ederek başarı dilediler. 

Etiketler: İstanbul zabıtası, öğretmenleri unutmadı


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