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İstanbul Zeytinburnu'nda kuyumcunun sahibini iple bağlayıp soygun yaptılar

Zeytinburnu'nda maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 4 kişi, girdikleri kuyumcunun sahibi Hasbi Parlakkılıç ile oğlu Mehmet Ali Parlakkılıç’ı bağlayarak, bir çanta dolusu altını çalarak kaçtı. Soyulan kuyumcunun Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç’ın babasının iş yeri olduğu öğrenildi.

İstanbul Zeytinburnunda kuyumcunun sahibini iple bağlayıp soygun yaptılar

09 Şubat 2017 13:00
Zeytinburnu'nda kuyumcunun sahibini iple bağlayıp soygun yaptılar - Tıkla İzle

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki saat 11:00 sıralarında kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 yabancı uyruklu şüpheli, işyerinin sahibi Hasbi Parlakkılıç ile oğlu Mehmet Ali Parlakkılıç'ı, silahla tehdit etti. Kuyumcu sahiplerini arka tarafa götüren zanlılar, baba ve oğlu iple bağlayarak etkisiz hale getirdi. Zanlılar, kuyumcuları etkisiz hale getirdikten sonra ise yanlarında getirdikleri çantaya altınları doldurmaya başladı. Çantayı altınla dolduran yabancı uyruklu soyguncular, soygunun ardından kayıplara karıştı.

Bir süre sonra kuyumcuya gelen müşterilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, baba ile oğlu bulunduğu yerde kurtardı. Babayla oğulun ifadelerine başvuran polis ekipleri, kuyumcuda incelemelerde bulundu. Bu arada soyulan kuyumcunun Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç’ın babasının iş yeri olduğu öğrenildi. Babasının kuyumcusundaki soygunu duyan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç da olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.İşyerinin güvenlik kamera kayıtlarını da sökerek kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, mobese görüntülerini incelemeye aldı.

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: İstanbul, kuyumcu soygunu, zeytinburnu


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