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İstanbul Zeytinburnu'nda yangın paniği

Zeytinburnu'nda bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında 1 işçi yaralandı.

İstanbul Zeytinburnunda yangın paniği

30 Ocak 2017 14:55
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Olay, Zeytinburnu Demirciler Sitesi 10'uncu yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde bulunan bir çalışan yanarak yaralandı. Vücudunun bir bölümü yanan işçi kendi imkanları ile çevrede bulunan bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

Volkan Kayalar

Etiketler: İstanbul, yangın paniği, zeytinburnu


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