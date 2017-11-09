İstanbul’a giden 151 kilogram esrar Kocaeli’de ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara karşı yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak doğu illerden temin edilen uyuşturucu maddenin bir tırla Kocaeli üzerinden İstanbul’a götürüleceği yönünde elde ettikleri bilgiler doğrultusunda çalışma başlattılar. Ekipler edindiği bilgiler çerçevesinde Kocaeli’de 63 plakalı bir tıra gerçekleştirdiği operasyonda tır içerisine zulalanmış 151 kilogram 300 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanıp göz altına alınan 1 kişi tutuklandı.