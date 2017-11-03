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İstanbul’a götürdüğü yolcusu tarafından taksisi çalındı

Bolu’da, taksicilik yapan bir vatandaşın müşterisi tarafından seyahat sırasında çalınan taksisi İstanbul’da şüpheli şahısla birlikte bulundu. Taksi şoförü İbrahim Ufuk Pınar, yaşadığı olayın ardından aracına takip cihazı taktırdı.

İstanbula götürdüğü yolcusu tarafından taksisi çalındı

03 Kasım 2017 11:01

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da taksi şoförlüğü yapan İbrahim Ufuk Pınar, geçtiğimiz günlerde bir restorandan aldığı iki müşterisini İstanbul’a götürmek için yola çıktı. Yolculardan birisini Tuzla’ya bırakan Pınar, diğer yolcunun kendisini Pendik’e bırakmasını söylemesinin ardından yolculuğa devam etti.

Yolculuk sırasında Yakacık’a geldiklerini sırada müşterisinin isteği üzerine tekel bayii önünde duran Ufuk Pınar, yaşanılanları şöyle anlattı: “Müşterim alkol ve sigara almak için Yakacık’ta bir tekel bayii önünde durmamı istedi. Kendi kredi kartınının şifresini bana söyleyerek istediklerini almamı istedi. Ben de uzun yoldan geldiğim için aracımı çalışır halde bırakarak aşağı indim. Alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapacağım sırada müşterinin verdiği kredi kartı şifresi onaylanmadı. Tam dışarı çıkıp şifreyi tekrar soracağım anda, arabamın olmadığını farkettim. Durumu hemen polise haber verdim ve aracım şahısla birlikte 16 saat sonra Yakacık civarlarında bulundu.”

Yaşadığı bu olaydan sonra İbrahim Ufuk Pınar, tekrar aynı sorunla karşılaşmamak için taksisine araç takip sistemi taktırdığını belirterek, meslektaşlarını da araçlarına aldıkları yolculara dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. 

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, taksi hırsızlığı, yolcu

 

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