Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İstanbul'a inemeyen uçaklar Edremit'e iniyor

İstanbul'a inemeyen uçaklar Edremit'e iniyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapamayan yolcu uçakları Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına iniş yapıyor.

İstanbula inemeyen uçaklar Edremite iniyor

29 Aralık 2016 15:56

Edinilen bilgilere göre, Mardin-İstanbul ve Erzincan-İstanbul seferini yapan iki yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki olumsuz hava şartları nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesine iniş yaptılar. Balıkesir Koca Seyit Havalimanına iniş yapan uçakların bazı yolcuları uçaktan inerken bazı yolcular ise beklemeyi tercih ettiler. Uçaklar yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından Sabiha Gökçen Havalimanında inişlerin normale dönmesiyle birlikte tekrar eski rotalarındaki uçuşlarını gerçekleştirdi. 

Emrah Elmas

Etiketler: Edremit, İstanbul, uçak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç