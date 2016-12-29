Edinilen bilgilere göre, Mardin-İstanbul ve Erzincan-İstanbul seferini yapan iki yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki olumsuz hava şartları nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesine iniş yaptılar. Balıkesir Koca Seyit Havalimanına iniş yapan uçakların bazı yolcuları uçaktan inerken bazı yolcular ise beklemeyi tercih ettiler. Uçaklar yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından Sabiha Gökçen Havalimanında inişlerin normale dönmesiyle birlikte tekrar eski rotalarındaki uçuşlarını gerçekleştirdi.

Emrah Elmas