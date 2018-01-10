İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor... | 10 Ocak 2018

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri açıkladı. Detaylar haberimizde...

Meteoroloji'nin geçtiği son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur beklenirken, 15 Ocak Pazartesi günü kar yağacak. İstanbul ile birlikte Marmara'nın büyük çoğunluğu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da kar etkili olacak.

TÜM YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Güney Ege kıyıları ve Çeşme çevrelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu (sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor) 0

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 14

METEOROLOJİ UYARDI: PAZARTESİ DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık tahmine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı hızla düşüyor ve kar geliyor. Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava önce yurdu yağmur olarak etkileyecek, pazar karla karışık yağmura dönüşecek olan yağışlar, pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük çoğunluğu beyaz örtü altında kalacak.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul’da karın yağacağı tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde yer aldı. 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar bekleniyor. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor. Geçen yıl bu tarihlerde İstanbul’da yoğun kar yağışı görülmüştü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kar yağışı ve soğuklar hayatı olumsuz etkilemişti.