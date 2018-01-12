Diğer
Kategoriler

İstanbul'a kar yağacak ama tutmayacak

İstanbul’da yarından itibaren hava sıcaklıkları düşecek. Cumartesi gecesi kar yağışı başlayacak, pazar günü de sürecek ama kar örtüsü oluşmayacak. Ciddi kar yağışı ise 22 Ocak’ta başlıyor

İstanbula kar yağacak ama tutmayacak

12 Ocak 2018 09:03

Son bir haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren ülke genelinde düşüşe geçecek. Meteoroloji uzmanları ise, İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışının pazar kendisini göstereceğini söylerken, kar yağışının pazartesi sabahı megakenti terk edeceğini belirtti.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, “Kar yağışı Cumartesi akşamından itibaren Istrancalar ve Çatalca havzasından İstanbul’a giriş yapacak ancak şehir merkezindeki yağış pazar öğleden sonra görülecek. Kar yağışı Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece’nin kuzeyinde 3-5 santim beyaz örtüye neden olacak. Şehir merkezinde ise kar örtüsü oluşmasını beklemiyoruz. Kar yağışı pazartesi öğle saatine kadar İstanbul’u terk edecek” dedi.

Ciddi kar 22 Ocak’ta

Köse, İstanbul ve Türkiye genelinde ocak ayı sonu ile şubatın ilk haftasında yoğun kar yağışı beklediklerini belirterek, “İstanbul ve Türkiye geneli için ciddi kar yağışlarını 22 Ocak’tan sonra bekliyoruz. Bu tarihten itibaren ciddi bir soğuma ve beraberinde kar yağışları görebiliriz. Özellikle Şubat ayının ilk haftasında etkili kar yağışları İstanbul’u da etkisi altına alabilir” dedi.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen de pazar günü beklenen kar yağışının İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyecek seviyede olmayacağını belirterek şunları söyledi:

“İstanbul’da pazar akşam saatlerine doğru başlayacak kar yağışı pazartesi’den itibaren yağmura dönüşecek. Hava sıcaklığının pazar ve pazartesi 3-4 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışı İstanbul’da kısa süreli olacağından şehri olumsuz etkilemeyecek. 22 Ocak’tan itibaren İstanbul ve genelinde 4-5 gün süreli şiddetli kar yağışları olabilir.”

Mert İnan - Milliyet

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç