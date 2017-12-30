İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri | 30 Aralık 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 15

Samsun: Çok bulutlu 19

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 19

Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstnabul'da yılbaşı gecesi kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.

YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor.

DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU

Diyarbakır’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağmur yağışı bekleniyor.