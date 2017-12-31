Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri | 31 Aralık 2017

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri | 31 Aralık 2017

Vatandaşlar yılbaşı günü kar yağacak mı? sorusunun cevabını merakla araştırmaya devam ederken Meteroloji'den hava durumu tahminleri geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan son hava durumu uyarıları.

İstanbula kar yağacak mı? Meteorolojiden son dakika hava durumu tahminleri | 31 Aralık 2017

31 Aralık 2017 10:06

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların; Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Antalya’nın doğu kesimlerinin yüksekleri (özellikle Alacabel mevkii), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli’nin kuzey ilçelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’in batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

İzmir: Parçalı bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde il geneli sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç