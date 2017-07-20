İstanbul’a ortak haberleşme altyapısı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSTTELKOM A.Ş ile iki operatör firması arasında ortak telekomünikasyon altyapı hizmetleri alanında kapsamlı işbirliği protokolü imzalandı. İBB'nin akıllı şehir vizyonuna önemli bir katkı sağlaması planlanan protokol ile, İSTTELKOM A.Ş ortak genişbant (fiber optik) altyapı alanında operatörlere hizmet verecek.

İstanbul ve Türkiye için önemli bir yatırım ortaklığı olan bu anlaşma ile sürdürülebilir çözüm üretilerek kaynak israfının önlenmesi ve daha fazla haneye fiber internet altyapısı daha hızlı ve daha ekonomik olarak sunulması sağlanacak. Anlaşma ile, operatörlerin her birinin kendi altyapılarını kurmasından kaynaklanan mükerrer kazıların önüne geçilmiş olacak. Böylece, tekrar eden kazı maliyetlerinin de önüne geçilmiş olacak.

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS)

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen EHABS projesi ile işletmecilere ait elektronik haberleşme altyapı bilgilerinin tek bir veri tabanında toplanması, geçiş hakkı başvuru süreçlerinin takip edilmesi, toplanan verilerin strateji ve politika belirlemede kullanılması amaçlanıyor.

EHABS’ın faaliyete geçmesi ile birlikte fiber optik kablo altyapısı hakkında; herhangi bir yerde altyapıya sahip olan işletmeci, altyapının uzunluğu (km), kapasitesi (GB), güzergâhı (adres veya coğrafi yer bilgisi), boş kapasite (%, GB), R/L cihazlarına ilişkin bilgiler gibi birçok bilgiye erişilebilecek.

Fiber altyapıda son durum

Türkiye’de genişbant internet abonesi 2017 yılı birinci çeyrek sonu ile 64,3 milyonu aştı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) son raporuna göre, Türkiye’de 297 bin 620 kilometre, İstanbul’da ise 35 bin 500 kilometre uzunluğunda fiber bağlantı bulunuyor. Türk Telekom’un elinde toplam 234 bin 176 kilometre fiber altyapı bulunurken, diğer işletmecilerin sahibi olduğu fiber altyapı uzunluğu 63 bin 444 kilometre.

İstanbul'un 2023 yılı fiber optik altyapı hedefi 12 bin kilometre

2023 yılında Türkiye’de her eve 100 Mbit/sn hızında genişbant hizmetinin sağlanması amaçlanıyor. İstanbul için fiber optik altyapısının, 2019 yılında 6 bin kilometre ve 2023 yılında 12 bin kilometre olması hedefleniyor.