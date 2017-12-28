İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında Türkiye genelinde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara hava durumu)

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EDIRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TEKIRDAG °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

DENIZLI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUGLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSIN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SINOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RIZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AGRI °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDIN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstnabul'da yılbaşı gecesi kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.

YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor.

DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU

Diyarbakır’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağmur yağışı bekleniyor.