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İstanbul'da 1 milyon dolarlık soygun kamerada

İstanbul Aksaray'da gündüz vakti durdurdukları minibüsteki 1 milyon doları çalan silahlı 6 kişi kayıplara karıştı. Soygun anı kameralara da yansıdı.

İstanbulda 1 milyon dolarlık soygun kamerada

10 Temmuz 2017 18:12
İstanbul'da 1 milyon dolarlık soygun kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Vatan Caddesi Bayrampaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihracat firmasına ait 1 milyon doları taşıyan minibüs, silahlı 6 kişi tarafından Vatan Caddesi üzerinde durduruldu. Soygunculardan 3’ü sürücüyü etkisiz hale getirirken, 3 kişi ise aracın diğer kapısına yöneldi. Araçta bulunan 1 milyon doları alan soyguncular, daha sonra kendi araçlarına yöneldi. Bu sırada soygunculardan motosikletli olan kişi, elindeki bıçakla minibüsün tekerini patlattı. Kayıplara karışan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaşanan olay ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.
 

Etiketler: İstanbul Aksaray


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