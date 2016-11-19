İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklaya göre İstanbul Güngören, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Sultangazi, Beşiktaş, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüp ve Beylikdüzü ‘nün bazı mahallelerine 21 Kasım'da elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

- MERKEZ Mh., GEYİK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(3988-528)

- GÜVERCİNTEPE Mh., 1114. Sk., AKBULUT Sk., ALTUN Sk., KARADENİZ Cd., 29. Sk., 21. Sk., DEĞİRMEN Sk., 28. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4024-12541)

- ATAKENT Mh., 215. Sk., 6. ÇIKMAZ Sk., 2.HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4025-11988 )

- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4027-3113)

- BEREKETZADE Mh., BEREKETZADE MEDRESESİ Sk., BEREKETZADE CAMİİ Sk., BÜYÜK HENDEK Cd., CAMEKAN Sk., FELEK Sk., GALATA KULESİ Sk., FIRÇACI Sk., GALİP DEDE Cd., HACI ALİ Sk., HOROZ Sk., KULE ÇIKMAZI Sk., LAKERDACI Sk., LALELİ ÇEŞME Sk., PORTAKAL Sk., ŞAİR EŞREF PAŞA Sk., ŞİMŞİR Sk., HACIMİMİ Mh., KEMERALTI Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALAGEYİK Sk., ALİ HOCA ARALIĞI Sk., GALİP DEDE Cd., LÜLECİ HENDEK Cd., SERDAR-I EKREM Cd., TATAR BEYİ Sk., YÜKSEK KALDIRIM Cd., YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI Sk., ZÜRAFA Sk., ŞAHKULU Mh., BALKON ÇIKMAZI Sk., BÜYÜK HENDEK Cd., GALİP DEDE Cd., İLK BELEDİYE Cd., KÜÇÜK HENDEK Cd., SERDAR-I EKREM Cd., ŞAHKAPISI Sk., TIMARCI Sk., YÖRÜK ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4029-3034)

- TOPKAPI Mh., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk., ADNAN MENDERES VATAN Bul., ÇAYIR MEYDANI Cd., TATLIPINAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4037-2791)

- MALKOÇOĞLU Mh., 313. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4056-28677)

- YILDIZ Mh., PALANGA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4060-3759 (MALTA KÖŞKÜ))

- YAYLA Mh., ÇEŞME Sk., ÇİTLEMBİK Sk., VAKFIKEBİR Cd., PAPATYA Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4061-29469 )

- AYAZAĞA Mh., 162. Sk., 151. Sk., 101. Sk., 154. Sk., 174. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4020-4408)

- AYAZAĞA Mh., 174. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4021-4480)

- HIRKA-İ ŞERİF Mh., YAMAK Sk., AKTAR Sk., 29 MAYIS Sk., KEÇECİLER Cd., ZEMBİLCİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4035-2814)

- GÜMÜŞSUYU Mh., İNÖNÜ Cd., PROF. DR. BEDRİ KARAFAKİOĞLU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4026-3126)

- GÜZELYURT Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4086-21059)

- KIZILCAALİ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., BAŞKOMUTAN Cd.DESİ Sk., TANSU Sk., AYTAÇ ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:30-15:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4050-23130)

- ESENTEPE Mh., 2951. Sk., 2953. Sk., 2952. Sk., 2954. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 15:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4063-28704 )

- YILDIRIM Mh., ŞEHİR PARKI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4083-8075)

- GÜZELYURT Mh., 2113. Sk., 2112. Sk., MİMAR SİNAN Cd., 2119. Sk., 2118. Sk., 2102. Sk., FATİH Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4089-20175 DM )

- AKSARAY Mh., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4081-2845-2846)

- RAMİ CUMA Mh., ALTUNİZADE BAĞ Sk., TOPÇULAR DEĞİRMENİ Sk., SİLAHTAR HÜSEYİN Sk., HACI EŞREF Sk., AYTEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4082-8870)

- ADNAN KAHVECİ Mh., HATAY Cd., KÖROĞLU Cd., ATAKENT Cd., MUTLU Sk., MİNE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4088-22318)

