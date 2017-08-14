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İstanbul'da 15 Ağustos için eylem hazırlığındaki 12 PKK'lı yakalandı

İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede düzenlenen bir dizi operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbulda 15 Ağustos için eylem hazırlığındaki 12 PKKlı yakalandı

14 Ağustos 2017 08:30

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane ederek 15 Ağustos'ta silahlı saldırı ve korsan gösteri yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Örgütün şehir yapılanmasındaki radikal unsurlara yönelik Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri, eylem hazırlığındaki 18 örgüt üyesinden 12'sini yakalayarak gözaltına aldı. Polis, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda eylem talimatlarının içerdiği çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Sadık Kahraman


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