İstanbul'da 15 Ağustos için eylem hazırlığındaki 12 PKK'lı yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane ederek 15 Ağustos'ta silahlı saldırı ve korsan gösteri yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Örgütün şehir yapılanmasındaki radikal unsurlara yönelik Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri, eylem hazırlığındaki 18 örgüt üyesinden 12'sini yakalayarak gözaltına aldı. Polis, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda eylem talimatlarının içerdiği çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman