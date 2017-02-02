Sigara kaçakçılarına yönelik çalışma başlatan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’de bulunan bir adreste piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak sigaraların olduğunu belirledi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 183 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, K.Z. ve U.A isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli tutuklandı.

(Tugay Saday/İHA)