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İstanbul'da 2 ayrı noktada taksici terörü

İstanbul'da iki ayrı noktada taksici terörü yaşandı. Bağcılar'da bir taksici trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekti. Ataköy'de ise başka bir taksi şoförü, aracın içinde uyuşturucu madde kullandı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbulda 2 ayrı noktada taksici terörü

07 Haziran 2018 11:33
İstanbul'da 2 ayrı noktada taksici terörü - Tıkla İzle

İstanbul'da iki ayrı noktada yaşanan taksici terörü vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, Bağcılar'da bir taksi şoförü trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekiyor. Taksicinin bıçak çektiğini gören vatandaşların da olay yerine toplandığı görülüyor. Kuryenin taksiciden uzaklaşmasıyla tartışma sona eriyor. 

Kameralara yansıyan diğer görüntüde ise, aracını sakin bir noktaya çeken ticari taksi şoförünün araç içinde uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.  

 

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