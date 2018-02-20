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İstanbul’da 2 bin 200 yıllık tarihi taç ele geçirildi

Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ‘alıcı’ kılığında kaçakçılarla pazarlığa giren polis, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tarihi taç ve altın objeler ele geçirdi.

İstanbulda 2 bin 200 yıllık tarihi taç ele geçirildi

20 Şubat 2018 18:08
İstanbul’da 2 bin 200 yıllık tarihi taç ele geçirildi - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir otelde tarihi eser kaçakçıları olduğunu tespit ederek çalışma başlattı. belirledi. Çalışmak kapsamında kaçakçıların telefon numaralarına ulaşan emniyet güçleri, şüphelilere ‘alıcı’ kılığında ulaştı. Kıraathane işlettiği tespit edilen zanlı, tarihi eserler karşılığında 1 milyon Amerikan doları para istedi. Kaçakçılık polisi, ‘müşteri’ kılığında pazarlık yaparak fiyatı 500 bin dolara kadar düşürerek anlaşma sağladı.

Müşteri kılığındaki polisle kaçakçılar arasındaki bir otel lobisinde buluşma yeri belirlendi. Fatih'teki bir otel lobisine baskın düzenleyen güvenlik güçleri, masanın etrafında oturan zanlıları gözaltına aldı. Zanlıların anlarındaki naylon poşetlerde aralarında “diadem” adı verilen paha biçilemeyen bir adet altın taç, akik taşlı yüzük ve saf gümüşten yapılan “Urne” kavanoz ele geçirildi. Helenistik uygarlık dönemi ölen kişilerin yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu “Urbe” kabının kırıldığı dikkat çekerken, ele geçrilen eserlere el konuldu.
Arkeolog polisler, ele geçirilen tarihi eserlerin Trakya'da bir mezardan çıkarıldığının sanıldığını ifade ediyor.

Eserlerin, yüksek rütbeli bir asker, kral veya kraliçeye ait olduğu değerlendiriliyor.
Öte yandan tarihi eser kaçakçılığına ilişkin polis baskını, emniyet kamerasından da kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, tarihi eser kaçakçılarının yanlarındaki poşetlerinde ve kıyafetlerinin ceplerinde tarihi eser çıkıyor. 

Sadık Kahraman

Etiketler: İstanbul, tarihi taç

 

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