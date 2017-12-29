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İstanbul’da 2 bin 340 polisle huzur uygulaması

İstanbul’un 39 ilçesinde 3 gündür devam eden "Kurt Kapanı” uygulaması “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” olarak devam etti. Türkiye genelinde yapılan uygulamanın İstanbul ayağında 195 farklı noktada 2 bin 340 polisin görev aldı.

İstanbulda 2 bin 340 polisle huzur uygulaması

29 Aralık 2017 22:04
İstanbul’da 2 bin 340 polisle huzur uygulaması - Tıkla İzle

İstanbul’un 39 ilçesinde 3 gündür aralıksız olarak devam eden ‘Kurt Kapanı’ uygulaması bugün itibariyle Türkiye Güven Huzur Uygulaması olarak devam etti. Yılbaşı öncesi ve sonrasında olası asayiş ve terör olaylarına karşı önlem almak için Türkiye genelinde yapılan uygulamanın İstanbul ayağında 195 farklı noktada 2 bin 340 polis görev aldı.

Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli yer aldı.

Uygulamada şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen noktalarda uygulama yapan ekipler el çantası, valiz ve araçlar üzerinde inceleme yaptı.
2 bin 340 polisin katıldığı geniş kapsamlı Türkiye Güven Huzur Uygulamasının gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. 

Aydemir Kadıoğlu - İsmail Bulut
 

 

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