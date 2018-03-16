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İstanbul’da 2 günde 1 milyonluk sahte içki yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün içerisinde maddi değeri yaklaşık bir milyonluk kaçak içki ele geçirdi.

İstanbulda 2 günde 1 milyonluk sahte içki yakalandı

16 Mart 2018 02:21

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fiziki takibin ardından Bakırköy’de bir adrese operasyon düzenledi. O operasyonda gözaltına alınan şahısın ifadesi neticesinde Büyükçekmece’de bulunan villaya operasyona girilmişti. Oradan da gözaltına alınan bir kişinin ifadesi sonrasında Fatih’te bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki ele geçirildi. 3 adreste toplam 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen içkilerin maddi değerinin yaklaşık bir milyon lira olduğu düşünülüyor. Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre operasyonların devam edeceği öğrenildi.  

Etiketler: içki, İstanbul

 

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