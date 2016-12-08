Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamada, cumartesi günü Anadolu yakasında 10 ilçede ve Avrupa yakasında 10 ilçede bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. BEDAŞ'ın yaptığı duyuruya göre, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Sarıyer, Sultangazi, Avcılar, Güngören ve Büyükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerine 10 Aralık Cumartesi günü elektrik verilmeyecek. AYEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre ise Anadolu yakasında Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 10 Aralık Cumartesi günü elektrik verilmeyecek.

Avrupa yakasında elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

“Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi, Eski Çırpıcı Yolu Sokak ve civarında 09.00-12.00 saatleri arasında, Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak, Davutpaşa Caddesi civarında 13.00-16.00 saatleri arasında,

Avcılar'da Üniversite Mahallesi, Cihangir Mahallesi, Denizköşkler Mahallesi ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında,

Küçükçekmece'de Cumhuriyet Mahallesi Erik Sokak, Karadut Sokak, Kiraz Sokak, Leylek Caddesi, 1.Nar Sokak, 1.Şeftali Sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi, Kavaklı Sokak, 1507. Sokak, Anadolu Sokak, Cevahir Sokak, Kaya Sokak, Orta Sokak, Şehit Reşit Akbaba Sokak, Tağmaç Sokak, Kanarya Mahallesi, Alakarga Sokak, Anadolu Sokak, Deve Kuşu Sokak, Leylek Caddesi, Mavikuş Sokak, Sultan Murat Mahallesi, 2101. Sokak, Anadolu Sokak, Edip Sokak, 3. Engin Sokak, 2. Gazi Sokak, 7.Gül Sokak, Kaya Sokak, Kısa Anadolu Sokak, Mis Sokak, 3.Orta Sokak, Oyuklu Sokak, 1. Şeftali Sokak, 1. Trakya Sokak, Yeni Park Sokak ve civarında 08.00-19.00 saatleri arasında; Gültepe Mahallesi Aykırı Sokak Bağlar Caddesi, 1. Cengiz Topel Caddesi, 1. Çapraz Sokak, Er Sokak, Girne Sokak, Güdücü Sokak, 2. Güneş Sokak, İkbal Sokak, İlknur Sokak, Kanal Sokak, Mor Sokak, 1. Orta Sokak, Turan Sokak, Şaşkın Bakkal Sokak, 1. Yayla Sokak, Zeybek Sokak, Zümrüt Sokak ve civarında 06.00-18.00 saatleri arasında; İnönü Mahallesi, Akın Sokak, 2. Barış Sokak, 1. Dut Sokak, 1. Dikmen Sokak, Sosyal Sokak, Süleyman Efendi Sokak, Kemal Sokak, Anafartalar Sokak, 1. Ömrüm Sokak ve civarında 01.0-05.00 saatleri arasında; İnönü Mahallesi, Magosa Sokak, 1310. Sokak, 1311. Sokak, Kayalı Sokak, Yaşardoğu Caddesi, ve civarında 01.00-05.00 saatleri arasında,

Beylikdüzü'nde Kavaklı Mahallesi, Deniz Aktaş Caddesi, Bektaş Sokak, Bülent Ecevit Caddesi ve civarında 08.00-20.00 saatleri arasında; Kavaklı Mahallesi, Deniz Aktaş Caddesi, Çalışlar Caddesi ve civarında 08.00-20.00 saatleri arasında; Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Caddesi, Hatay Caddesi, Atakent Caddesi, Mutlu Sokak, Mine Sokak ve civarında 13.00-18.00 saatleri arasında; Kavaklı Mahallesi, Deniz Aktaş Caddesi, Batı Caddesi ve civarında 08.30-20.00 saatleri arasında; Gürpınar Mahallesi, Mümin Ağa Sokak, Sahilyolu Caddesi, Fırın Sokak, Demirci Sokak ve civarında 08.00-14.00 saatleri arasında; Yakuplu Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Cd., 33. Sk., Ata Cd., 108. Sk., 110. Sk. ve civarında 08.00-18.00 saatleri arasında,

Silivri'de Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi Desi Sokak, Sancaktepe Çıkmazı Sokak, İsmetpaşa Mahallesi, Gölet Caddesi ve civarında 10.00-14.00 saatleri arasında,

Esenyurt'ta Atatürk Mahallesi, Orhan Veli Caddesi, 571. Sokak ve civarında 22.30-06.00 saatleri arasında,

Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi, Ülker 2 Sokak, Cahide Sokak, Mucize Sokak ve civarında 16.00-20.00 saatleri arasında; Pınartepe Mh., Nedime Sk., Oğuzhan Sk., Tophane Cd., Avrupa Cd. ve civarında 11.00-14.00 saatleri arasında,

Güngören'de Akıncılar Mahallesi, Aşıklar Çıkmazı Sokak, Salcı Sokak, Posta Caddesi, Çeliktürk Caddesi, Yavuz Sokak, Haznedar Mahallesi, Kınalı Caddesi ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında; Mareşal Çakmak Mahallesi, Mercan Sokak ve civarında 10.00-20.00 saatleri arasında,

Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi, 2211. Sokak, 2216. Sokak, 2215. Sokak, 2148. Sokak, 2151. Sokak ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında, Uğur Mumcu Mh., Muhsin Yazıcıoğlu Cd., ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında,

Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi Gözde Sokak, Geylani Sokak, Kurtuluş Caddesi, Fidan Sokak, Karani Sokak ve civarında 07:00-18:30 saatleri arasında,

Sarıyer'de Reşitpaşa Mh., İstanbul Teknik Üniversitesi (İstinye Bayırı Caddesi) ve civarından 08.00-18.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.”

Anadolu yakasında elektrik kesintisi yapılacak yerler ise şöyle:

“Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 54, 99, 50, 101, 52, 132, 141, 135, Samandıra sokaklar.

Beykoz'da 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi Şahin Sokak.

Çekmeköy'de 09.00-13.00 saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Egemen, Taşdelen, Işın, Gülşen, İşmer, Hürriyet sokaklar.

Kadıköy'de 12.00-14.00 saatleri arasında Caddebostan Mahallesi Köşk, Bilim, Açangül sokaklar.

Kartal'da 09.00-17.00 saatleri arasında Atalar Mahallesi Beyazköşk Sokak, 18.00-23.59 saatleri arasında Soğanlık Yeni Mahallesi Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol.

Pendik'te 10.00-12.00 saatleri arasında Esenyalı Mahallesi Sıcak, Asitane, Eski, Necmettin Erbakan, Ender, Harun, Telkari, Serüven, Metehan Nilüfer, Teyyare, Önder sokaklar; 10.00-13.00 saatleri arasında Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi, Bahçe sokaklar, 15.00-18.00 saatleri arasında Dumlupınar Mahallesi Atmaca, Bulut, Ekspres, Türkü, Kızılırmak, Şehit Hasan Kurt, Azdavay, Toros, Uludağ, Aslanağzı, Ziya Paşa, Çemenzar, Günlük, Tertipli sokaklar, Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak, Şeyhli Mahallesi Mis, Umurbey, Zeyrek, Secde, Hersek, Kamil Çıkmazı, Olgun, Asil, Bahadır, Kürsü, Bolu, Süleyman Çelebi, Fikir, Gazeli, Dervişler, Selam, Üstün sokaklar, Esenler Mahallesi Lale Sokak, Güllü Bağlar Mahallesi Şirin Sokak.

Sancaktepe'de 11.00-13.00 saatleri arasında Meclis Mahallesi Lale, Leylak, Katip Çelebi, Ankara sokaklar.

Şile'de 09.00-13.00 saatleri arasında Balibey Mahallesi Fabrika Sokak, 13.00-17.00 saatleri arasında Çayırbaşı Mahallesi Özyurt Sokak.

Ümraniye'de 09.00-17.00 saatleri arasında Necip Fazıl Mahallesi Sığırtmaç, Bahri, Üçavcılar, Sarıkaya sokaklar, 09.00-18.00 saatleri arasında Esenkent Mahallesi Kale Sokak, Esenşehir Mahallesi Çelik, Eryılmaz, Kürkçüler sokaklar, Hekimbaşı Mahallesi Sarıgazi Yolu, Aydın sokaklar, 10.00-16.00 saatleri arasında Necip Fazıl Mahallesi Dilektaşı, Sağdıç, Alemdağ sokaklar.

Üsküdar'da 09.00-17.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi Selvi Sokak, Bulgurlu Mahallesi Yalçın Sokak, Küçüksu Mahallesi Yalın, Volkan, Çetiner, Nazım, Yiğit, Büyük Yamaç, Güngördü, Yazmalı, Güçlü, Rasathane, Tanaydın, Dereboyu sokaklar; 10.00-14.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi Çiğdem Sokak, Ferah Mahallesi Girgin, Televizyon, Darıcılar, Kural, Akçağ, İmbat sokaklar, Kısıklı Mahallesi Demet, Akınbey, Sefa Cami, Doğuş, Turistik Çamlıca, Darıcılar, Rehber sokaklar, Ünalan Mahallesi Akçay Sokak; 14.00-17.00 saatleri arasında Küçük Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar, Bergüzar, Yücel, Önder, Atalay, Enver, Şehit Ali As, Destan, Bestekar Cinuçen Tanrıkorur sokaklar, 14.00-18.00 saatleri arasında Selimiye Mahallesi Tıbbiye sokaklar."