İstanbul’da 20 saatlik su kesintisi

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi” kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacağı aktarılan açıklamada çalışma nedeniyle 31 Ocak 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Şubat 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada su kesintisinin yapılacağı bölgeler şöyle yer aldı: “Küçükçekmece ilçesi: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri. Bakırköy ilçesi: Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar Gümüşpala Mahallesi.”