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İstanbul’da 20 saatlik su kesintisi

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bakırköy, Avcılar ve Küçükçekmece’de Çarşamba günü 20 saatlik su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

İstanbulda 20 saatlik su kesintisi

30 Ocak 2018 18:37

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi” kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacağı aktarılan açıklamada çalışma nedeniyle 31 Ocak 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Şubat 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada su kesintisinin yapılacağı bölgeler şöyle yer aldı: “Küçükçekmece ilçesi: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri. Bakırköy ilçesi: Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar Gümüşpala Mahallesi.”

Etiketler: İstanbul, su kesintisi

 

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