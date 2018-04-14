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İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi| İstanbul'da sular ne zaman gelecek? |İSKİ su kesintisi sorgula

İSKİ, Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 17 Nisan Salı günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinin bazı noktalarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgula... İSKİ su kesintisi haberlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz..

İstanbulda 20 saatlik su kesintisi| İstanbulda sular ne zaman gelecek? |İSKİ su kesintisi sorgula

14 Nisan 2018 13:06

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şöyle:

Güngören: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı 

Esenler: Fatih ve Tuna Mahalleleri

Bakırköy: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım,Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme,

Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

Bağcılar: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri." 

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Etiketler: İstanbul, su kesintisi

 

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