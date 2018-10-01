İstanbul'da 2018-2019 Kültür Sanat sezonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı yeni kültür- sanat sezonun açılışını yaptı. Yeni sezon, “Kültür Sanat Hayat” temasıyla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran'ın yanı sıra ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Emel Sayın, Yavuz Bingöl gibi pek çok sanatçı açılış programına katıldı. Açılış konuşmalarının ardından geçmiş etkinliklerin tanıtım videosu ve "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" filminin fragmanı yayınlandı. Antik tarihçi ve yazar Herodot'tan aldığı ilhamla Herodot Cevdet karakterini Türk izleyicisine kazandıran Hasan Kaçan ise İstanbul ve İstanbullulara dair anlattığı hikayelerle açılışa renk kattı. Program kapsamında sahne alan Orkestralar Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Topluluğu “Ah Güzel İstanbul” başlıklı dinletisiyle izleyicilerin ruhunu dinlendirdi.

“Yerli ve milli seferberlik kültür ve sanat alanında neden olmasın?”

Kültür ve sanat dalında da yerli ve milli seferberlik oluşturulması gerektiğini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Kültür sanatın en güzel eserlerinin sergilendiği bir şehir olmanın ötesinde; tarihinde olduğu gibi ‘çığır açan eserler' ortaya koyan bir İstanbul hayalimiz var. Hikayemizi anlatırken, bu coğrafyadaki idealimizi yansıtacak, aynı zamanda insanlığın ortak arayışlarına cevap verecek eserlerin üretilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden; köklü bir geçmişe sahip medeniyetimize “yeni bir ruh” verecek kültür sanat için, aklı ve gönlü bu topraklarda olan sanatçıların hissiyatına ihtiyaç duyuyoruz. Ben bu beklentinin bir hayal olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bugün birçok alanda başlatılan yerli ve milli seferberliği, kültür ve sanat alanında neden olmasın? Ben bu cevherin bütün sanatçılarımızda aslında var olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

“Geçen yıl 600 bin izleyici sayımızı bu sezon 1 milyona ulaştırmayı hedefledik”

İstanbul'daki geçmiş kültürel faaliyetlerden bahseden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, “15 Kültür Merkezimiz ve bu sezon 3 tane daha ilave ederek 10'a çıkan tiyatro salonlarımızla hedeflerimizi yükselterek sezona başlıyoruz. Şehir tiyatrolarımızda 45 olan oyun sayımızı 63'e çıkarıyoruz. Geçen yıl 600 bin izleyici sayımızı bu sezon 1 milyona ulaştırmayı hedefledik. Yaz aylarında Açık Hava Harbiye konserlerinin yanında “Yaz Neşesi” adıyla 57 noktada 225 sanatçıyla İstanbulluları buluşturduk” dedi.

Tunacan Atalay