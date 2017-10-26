İstanbul'da 29 Ekim’de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Atatürk Koşusu nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

Trafiğe kapatılacak yollara ilişin açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Baraj Yolu Caddesi (Nato kavşağından Necip Fazıl Bulvarı kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağından Ebubekir Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhatpaşa Köprüsü'nden 3. Cadde'ye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde."

Açıklamada alternatif güzergah olarak ise 75 Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.