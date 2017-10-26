Diğer
Kategoriler

İstanbul'da 29 Ekim’de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 29 Ekim’de Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda 29 Ekimde bazı yollar trafiğe kapatılacak

26 Ekim 2017 23:34

İstanbul’da 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Atatürk Koşusu nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

Trafiğe kapatılacak yollara ilişin açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Baraj Yolu Caddesi (Nato kavşağından Necip Fazıl Bulvarı kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağından Ebubekir Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhatpaşa Köprüsü'nden 3. Cadde'ye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde."

Açıklamada alternatif güzergah olarak ise 75 Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

Etiketler: 29 ekim, İstanbul

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç