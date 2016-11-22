Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında belirlenen örgüt üyeleri takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan "Bunyod" ve "Zubeyr" kod isimli N.K. ve A.B. isimli şüphelilerin örgütün canlı bomba listesinde olduğu ve Suriye’ye gitmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan R.I., O.M., B.M., N.İ. ve T.H. geri gönderme merkezine gönderilirken, N.K. ve A.B. ise tutuklandı.

Tugay Saday

