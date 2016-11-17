Bağcılar, Esenler ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya Güven timleri, Önleyici hizmetler, Trafik ekipleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı personel katıldı. Uygulama kapsamında; ilçelerde parklar, umuma açık yerler, sokak araları, kafeler ve kahvehanelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruldu.

Bağcılar’da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında polis ekipleri girdikleri bir kahvehanede alkol alan ve kumar oynatan şahısları tespit etti. Asayiş uygulaması sırasında kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehaneye ilişkin polis ekipleri tarafından yasal işlem yapıldı. Aynı zamanda ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri zabıta tarafından mühürlenerek kapatıldı. Maliye ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde sigara yasağına uymayan bir işletmeye de idari para cezası uygulandı.

Toplamda 270 polisin katıldığı uygulamada 2602 şüpheli şahsın GBT’si yapıldı. Aranan 13 aranan şahsın yakalandığı uygulama kapsamında 8 kişi de ise toplamda 401 gr Narkotik Madde 2 adet tabanca ve şarjör ile 9 fişek ele geçirildi.

Selim Bayraktar