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İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi! |İSKİ su kesintisi sorgula

İstanbul'un 5 ilçesinde 30 saatlik su kesintisi meydana gelecek. Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgula... İSKİ su kesintisi haberlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz..

İstanbulda 30 saatlik su kesintisi! |İSKİ su kesintisi sorgula

10 Mart 2018 14:52

İstanbul'un 5 ilçesinde 30 saatlik su kesintisi yapılacak. İSKİ'den yapılan açıklamada 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00 saatleri arasında 30 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Peki, vatandaşlarımız sularının gelip gelmeyeceğini nasıl öğrenecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

 İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi

 Kağıthane-Levent Ana İsale Hattında yapılacak olan yenileme ve bakım-onarım çalışması sebebiyle 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00 saatleri arasında 30 saat süreyle Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Eyüpsultan ilçelerinde bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak. 

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kağıthane - Levent Ana İsale Hattında yapılacak olan yenileme ve bakım-onarım çalışması sebebiyle; 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00saatleriarasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Su alamayacak bölgeler şöyle; 

Beyoğlu İlçesi:Kaptan Paşa, Piyale Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa, Keçeci Piri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacı Ahmet, Bostan, Bülbül, Kocatepe, Çukur, KalyoncuKulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Çatma Mescit, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Cihangir, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Evliya Çelebi, Şahkulu, Asmalı Mescit, Katip Mustafa Çelebi veTomtom Mahalleleri ile Ömer Avni, Örnektepe ve Pürtelaş Hasan Efendi Mahallerinin üstkotları 

Şişli İlçesi: Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişehir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya Mahallesi 

Kağıthane İlçesi:Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez Mahalleleri ile Yahya Kemal Mahallesi üst kotları. 

Beşiktaş İlçesi:Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım Mahalleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotları. 

Eyüpsultan İlçesi:Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk Mahalleri."  

 İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;

- Fatura Sorgulama

- Fatura Ödeme

- Arıza / Şikayet

- Su Kesintisi Öğrenme

- Tarife Ücretleri Öğrenme

- T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.

Etiketler: İSKİ, İstanbul, istanbulda su kesintisi, su kesintisi

 

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