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İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgula

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgula
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgula

İstanbul'da ''Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi uygulanacak. İSKİ'den yapılan açıklama Salı ve Perşembe günleri arasında 8 ilçede 30 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi. Peki bu ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ, Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Salı ve Perşembe günleri arasında 8 ilçede 30 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi. Peki bu ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"8 İLÇEDE 30 SAAT SÜREYLE SU VERİLEMEYECEKTİR"

"Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi" kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Esenyurt İlçesi: Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi: Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi: Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi: Tamamı.

Çatalca İlçesi: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi: Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi: Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi: Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

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