İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! - İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ bazı bölgelerde 5 Mart Pazartesi günü 12 saat süreyle su kesintisinin yapılacağını açıkladı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kağıthane-Beyoğlu ve Kağıthane Nurtepe Ana isale hatlarında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler (Avrupa yakası)

Kağıthane ilçesi: Merkez, Nurtepe, Gürsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri ile Talatpaşa Mahallesi’nin alt kodları.

Beyoğlu ilçesi: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camii Kebir, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi,Bedrettin, Çatma Mescit Mahallelerinin tamamı ile Küçük Piyale ve Yahya Kemal Mahalleleri’nin alt kodları.

Kocabayır Terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan debimetre montaj ve bağlantı çalışmaları nedeniyle, 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler (Anadolu yakası)

Pendik ilçesi: Yenişehir, Çamlık, Kurtköy, Şeyhli, Sülüntepe, Ertuğrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Çınardere Mahalleleri.

Kartal ilçesi: Hürriyet Mahallesi’nin bir kısmı."