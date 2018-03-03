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İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! - İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ bazı bölgelerde 5 Mart Pazartesi günü 12 saat süreyle su kesintisinin yapılacağını açıkladı. Peki, 5 Mart Pazartesi günü sular ne zaman gelecek? Haberimizden öğrenebilirsiniz...

İstanbulda 4 ilçede su kesintisi! - İstanbulda sular ne zaman gelecek?

03 Mart 2018 14:35

 İSKİ bazı bölgelerde 5 Mart Pazartesi günü 12 saat süreyle su kesintisinin yapılacağını açıkladı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kağıthane-Beyoğlu ve Kağıthane Nurtepe Ana isale hatlarında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. 

Su alamayacak bölgeler (Avrupa yakası)

Kağıthane ilçesi: Merkez, Nurtepe, Gürsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri ile Talatpaşa Mahallesi’nin alt kodları. 

Beyoğlu ilçesi: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camii Kebir, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi,Bedrettin, Çatma Mescit Mahallelerinin tamamı ile Küçük Piyale ve Yahya Kemal Mahalleleri’nin alt kodları. 

Kocabayır Terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan debimetre montaj ve bağlantı çalışmaları nedeniyle, 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. 

Su alamayacak bölgeler (Anadolu yakası)

Pendik ilçesi: Yenişehir, Çamlık, Kurtköy, Şeyhli, Sülüntepe, Ertuğrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Çınardere Mahalleleri.

Kartal ilçesi: Hürriyet Mahallesi’nin bir kısmı."  

Etiketler: İSKİ, İstanbul, su kesintisi

 

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