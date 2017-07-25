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İstanbul’da 4 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik koluna yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İstanbulda 4 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

25 Temmuz 2017 16:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Temmuz tarihinde terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kolu DGH’ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri çocuk 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, yaşı 18’den küçük olan 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartıyla salıverildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kanadı DGH tarafından İEET otobüsüne yönelik Molotoflu saldırı yapılmasının ardından çalışma başlatmış, tespit edilen 14 şüpheliden 10’nu 19 Temmuz tarihinde gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına almıştı.

Sadık Kahraman

Etiketler: İstanbul, PKK üyeliği, tutuklanma


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