İstanbul’da 4 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Temmuz tarihinde terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kolu DGH’ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri çocuk 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, yaşı 18’den küçük olan 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartıyla salıverildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kanadı DGH tarafından İEET otobüsüne yönelik Molotoflu saldırı yapılmasının ardından çalışma başlatmış, tespit edilen 14 şüpheliden 10’nu 19 Temmuz tarihinde gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına almıştı.

Sadık Kahraman