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İstanbul'da 5 bin polisle büyük operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "Yeditepe Huzur Uygulaması" sonucunda ele geçirilen malzemeler Gayrettepe Asayiş Müdürlüğü’nde sergilendi.

İstanbulda 5 bin polisle büyük operasyon

22 Ekim 2016 07:43
İstanbul'da 5 bin polisle büyük operasyon - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 5000 personelin katılımıyla 39 ilçede, 237 noktada gerçekleştirilen uygulamada ele geçirilen malzemeler Gayrettepe Asayiş Müdürlüğü’nde sergilendi. "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan uygulamalar ve operasyonlar sonucunda 24 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca, 161 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra, 28322 kişinin GBT sorgusu yapılırken 129 aranan şahıs gözaltına alındı. Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 15990 aracın sorgusunun yapıldığı bu araçlardan 121’inin trafikten men edildiği ifade edildi. Uygulama kapsamında 172 bin 568 TL tutarında trafik para cezası kesilirken, 902 adet işyerinin denetlendiği, bu işyerlerinden 57’ine işlem uygulandığı öğrenildi. Uygulamada ayrıca 2060 paket kaçak sigara, 15 adet kaçak içki ve 1 adette para sayma makinesi ele geçirildi. İstanbul genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamanın İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yönetildiği belirtildi.

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, istanbul operasyon


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